Tuffi, Chiara Pellacani è seconda dai tre metri nella Super Final di Coppa del Mondo a Xi’an

Seconda giornata di gare in corso di svolgimento a Xi’an (Cina), sede della Super Final della Coppa del Mondo di tuffi. Una competizione utile per le squadre di prepararsi in vista dell’evento più importante dell’intero quadriennio, le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella Finale femminile dal trampolino tre metri due le azzurre al via, ovvero Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi.

Nella specialità olimpica è arrivato un prestigioso secondo posto per Pellacani, che si conferma atleta di alto livello in questa prova, in un momento di preparazione in vista dei Giochi nella capitale francese. La 21enne azzurra si è portata a casa la piazza d’onore con il punteggio di 301.95.

Una prestazione regolare, senza particolari acuti per Chiara, ma anche senza errori. 60.00 punti sono arrivati nell’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato e nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, mentre 60.45 con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato. Il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato è stato quello che ha ottenuto il riscontro peggiore di 58.50 e a completamento delle rotazioni un ottimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 63.00, con tanti 7.0 e un 7.5.

Undicesima l’altra italiana Bertocchi con 259.35 punti. La vittoria è andata alla padrona di casa Chen Yiwen, argento negli ultimi Mondiali di Doha dai tre metri e tra le favorite per Parigi 2024, che ha ottenuto il super punteggio di 376.05, ottenendo 79.50 con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato e 79.05 con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato. In terza posizione ha concluso l’australiana Maddison Keeney (291.15).