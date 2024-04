Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Salorno-Stans: orari, tv, altimetria, favoriti. Altra sfida tra i big

Seconda tappa per il Tour of the Alps 2024. Oggi in programma la Salorno-Stans, ovviamente ancora le salite protagoniste, con gli uomini di classifica che si sfideranno in un altro scontro diretto. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con il programma, il palinsesto tv, l’altimetria ed i favoriti.

PERCORSO

La tappa più lunga di quest’edizione, c’è anche lo sconfinamento in Austria. Tappa che va tutta leggrmente in salita, poi al traguardo volante di Vipiteno, posto circa a metà gara, si va verso con il Passo del Brennero, 13,4 km al 3% di pendenza media. Un muro di 1400 metri al 7,4% al chilometro 154, poi nel finale la salita di Gnadewald, 4,5 km al 7,4% ma con punte anche al 13 attorno a metà ascesa. Arrivo che pende leggermente verso l’alto.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Saranno protagonisti nuovamente gli uomini visti ieri, apparsi brillanti. Forse Tobias Foss (Ineos Grenadiers) potrebbe perdere la maglia di leader, ma occhio al compagno di squadra Geraint Thomas. A lanciare la sfida verso la compagine britannica ci proveranno Ben O’Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Chris Harper (Team Jayco AlUla), Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) ed anche il nostro Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

ORARI

Orario di partenza: 10.35

Orario di arrivo: 15.30 circa

TOUR OF THE ALPS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 13.35, Eurosport 1 dalle 13.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay dalle 13.35

Diretta testuale: OA Sport dalle 10.30