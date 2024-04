Atletica, Mattia Furlani quinto in Diamond League: serie lineare in attesa del guizzo, vince Dendy

Mattia Furlani ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto. Il giovane talento tricolore del salto in lungo, che durante l’inverno ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e ha siglato il record italiano in sala (8.34 metri ad Ancona), ha scelto la seconda tappa della Diamond League per aprire la propria annata agonistica sotto il cielo. Il 19enne è sceso in pedana a Suzhou (Cina) e ha onorato l’impegno nel massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, anche se è rimasto lontano dalle misure di cui è accreditato.

Avvio senza particolari sussulti per il Campione d’Europa Under 20, che vanta un personale outdoor di 8.24 metri e che lo scorso anno stampò un superbo 8.44 ventoso. Mattia Furlani si è infatti fermato in quinta posizione con la misura di 7.88 (0,1 m/s di vento a favore), siglata in occasione del quinto tentativo. Serie estremamente lineare per il nostro portacolori: 7.77 (+ 0,1 m/s), 7.76 (- 0,1 m/s), 7.80 (- 0,7 m/s), 7.88 (+ 0,1 m/s), 7.80 (- 0,4 m/s). Ricordiamo che il sesto assalto nei meeting di Diamond League è riservato soltanto ai migliori tre atleti al termine della quinta prova.

Si trattava della quarta uscita in carriera in Diamond League per il nostro portacolori, dopo l’esordio a Montecarlo nel 2022 e le prove di Losanna e Zurigo nel 2023. Inizia da qui la marcia di avvicinamento agli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 previste nel cuore dell’estate.

La gara è stata vinta dallo statunitense Marquis Dendy grazie agli 8.05 metri saltati al secondo tentativo. Il 31enne americano ha prevalso di un centimetro nei confronti del cinese Jianan Wang (8.04), terzo l’altro padrone di casa Yuhao Shi (7.99), quarto il giamaicano Carey McLeod (7.93).