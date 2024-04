Orario Efes Istanbul-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2024: programma play-in, canale, streaming

Dentro o fuori. Per la Virtus Segafredo Bologna, dopo una stagione passata a lungo in seconda posizione, è arrivata la conclusione in decima. E, con essa, il confronto con l’Anadolu Efes. In una parola: chi vince continua il play-in, chi perde è fuori.

Le V nere, contro i turchi, avevano vinto nel girone d’andata per 93-81, ma nel girone di ritorno il 99-75 subito a Istanbul è stato uno dei due risultati che ha fatto svoltare, in negativo, la stagione degli uomini di Luca Banchi in tema di Europa. Complessivamente è un periodo davvero complesso per i bianconeri, che arriva proprio quando c’è un confronto indubitabilmente da definirsi come il più importante dell’intera annata.

Il match tra Anadolu Efes Istanbul e Virtus Segafredo Bologna del primo turno di play-in di Eurolega si giocherà oggi alle 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9,99 € AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Martedì 16 aprile

Ore 20:00 Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

PROGRAMMA ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo