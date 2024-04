Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Levico Terme: orari, tv, altimetria, favoriti. Frazione decisiva per la classifica

Siamo alla quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2024. Una breve corsa a tappe che sta vedendo frazioni dure e in condizioni quasi estreme dal punto di vista atmosferico, tra freddo, pioggia e nebbia. Si riparte dopo la paurosa caduta di Harper di ieri con ancora tanta salita e tanto dislivello.

PERCORSO

Partenza e arrivo che saranno posti a Levico Terme in una tappa che misurerà 118,6 chilometri con 2645 metri di dislivello. Prima parte che non presenterà grosse difficoltà altimetriche con i traguardi volanti di Caldonazzo e Pergine Valsugana. Poi la frazione entrerà nel vivo quando mancheranno poco più di 60 chilometri alla conclusione, quando in rapida successione verrà affrontata la doppia ascesa a Palù del Fersina, GPM di prima categoria che misura 12,5 km al 6,2% di pendenza media. Poi la discesa verso Zivignago, lo strappo del Valico di Tenna (2 km al 6,2%), prima del traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ieri è riuscito a difendere la maglia verde Juan Pedro Lopez: lo spagnolo sarà ancora attaccato da tutti i big della classifica generale. Il più vicino è l’australiano Ben O’Connor, ma sta brillando anche il nostro Antonio Tiberi che insieme a Wout Poels proverà a prendersi la maglia. Attenzione anche a Simon Carr, vincitore della tappa di ieri e dimostratosi in forma, mentre fra gli italiani ci proveranno anche Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari.

ORARI QUINTA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2024

Quinta tappa, Levico Terme-Levico Terme (118,6 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 15.15 circa

QUINTA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 13.35, Eurosport 1 dalle 13.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.15.