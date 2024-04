Arnaldi-Ruud oggi in tv, orario ATP Barcellona 2024: programma, canale, streaming

Nel torneo di singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2024 di tennis, oggi, venerdì 19 aprile, si disputeranno tutti i quarti di finale: tra i match odierni ci sarà la sfida tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il numero 3 del tabellone, il norvegese Casper Ruud.

Il match sarà il secondo dalle ore 12.30 sulla Pista Rafa Nadal: prima dell’incontro di Arnaldi si disputerà ka sfida tra il britannico Cameron Norrie, numero 12 del seeding, e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 13. L’unico precedente tra Arnaldi e Ruud fu vinto dall’italiano, a Madrid 2023, per 6-3 6-4.

La diretta tv del torneo ATP 500 di Barcellona 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 21.30, in alternanza con gli altri tornei), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud sarà disponibile su OA Sport..

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2024

Venerdì 19 aprile – Pista Rafa Nadal



Dalle ore 12.30

Cameron Norrie (Gran Bretagna, 12) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina, 13)

A seguire

Matteo Arnaldi (Italia) – Casper Ruud (Norvegia, 3) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (dalle 10.00 alle 21.30, in alternanza con gli altri tornei).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta live testuale: per il match tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud su OA Sport.