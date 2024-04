Liegi-Bastogne-Liegi 2024: la startlist e chi parteciperà. Presenti Pogacar e van der Poel

Il trittico delle Ardenne si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi. Terza classica nel giro di otto giorni, come vuole ormai la tradizione, ma con la Freccia Vallone che quest’anno ha portato via più energie del previsto a causa del maltempo. Vediamo chi sono i partecipanti a due giorni dalla partenza, tenendo però conto che la startlist potrebbe cambiare da qui a domenica.

Al momento soltanto la UAE Team Emirates e la Groupama-FDJ sembrano avere le idee totalmente chiare su chi portare in corsa. Per gli emiratini c’è Tadej Pogacar: il fuoriclasse sloveno vuole chiudere il cerchio aperto lo scorso anno con Amstel Gold Race e Freccia Vallone, interrotto solo dalla caduta ed il conseguente infortunio che ne ha condizionato la parte rimanente del 2023. Per i transalpini coppia di capitani David Gaudu-Valentin Madouas, con l’azzurro Lorenzo Germani a fare da gregario.

Ma ci sono gli uomini che puntano al successo. La Ineos-Grenadiers pare puntare su Tom Pidcock ed Egan Bernal, mentre la Jayco AlUla si affida alla coppia Michael Matthews-Simon Yates. La Israel-Premier Tech avrà tra le proprie fila Stephen Williams, vincitore della Freccia, mentre in casa Visma | Lease a Bike il capitano sarà Tiesj Benoot. Ma occhio a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che, al solito, quando è presente, punta alla vittoria.

Torniamo agli italiani: per la Lidl-Trek ci sarà Andrea Bagioli, che appare però la ‘seconda punta’ alle spalle di Mattias Skjelmose. Anche Andrea Piccolo potrebbe ricoprire il ruolo di gregario per Ben Healy e Richard Carapaz. Lorenzo Fortunato (Astana) proverà invece a mettere benzina in vista del Giro d’Italia, affiancato tra gli altri da Samuele Battistella.

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024, LA STARTLIST

Decathlon AG2R La Mondiale Team

COSNEFROY Benoît

GALL Felix

RETAILLEAU Valentin

PRODHOMME Nicolas

BERTHET Clément

Alpecin – Deceuninck

KRAGH ANDERSEN Søren

VAN DER POEL Mathieu

HERMANS Quinten

Arkéa – B&B Hotels

VAUQUELIN Kévin

CHAMPOUSSIN Clément

HUYS Laurens

DELAPLACE Anthony

RIES Michel

Astana Qazaqstan Team

SCHELLING Ide

GAROFOLI Gianmarco

SCARONI Christian

BATTISTELLA Samuele

FORTUNATO Lorenzo

LUTSENKO Alexey

Bahrain – Victorious

MOHORIČ Matej

POELS Wout

BORA – hansgrohe

JUNGELS Bob

VLASOV Aleksandr

ALEOTTI Giovanni

Cofidis

LASTRA Jonathan

MARTIN Guillaume

HERMANS Ben

EF Education – EasyPost

PICCOLO Andrea

HEALY Ben

POWLESS Neilson

CARAPAZ Richard

HONORÉ Mikkel Frølich

Groupama – FDJ

PACHER Quentin

RUSSO Clément

GERMANI Lorenzo

MADOUAS Valentin

ROCHAS Rémy

GRÉGOIRE Romain

GAUDU David

INEOS Grenadiers

PIDCOCK Thomas

KWIATKOWSKI Michał

BERNAL Egan

Intermarché – Wanty

ROTA Lorenzo

PAQUOT Tom

ZIMMERMANN Georg

Team Visma | Lease a Bike

BENOOT Tiesj

TULETT Ben

Lidl – Trek

SKJELMOSE Mattias

MOLLEMA Bauke

BAGIOLI Andrea

GEOGHEGAN HART Tao

Movistar Team

GUERREIRO Ruben

ARANBURU Alex

Soudal Quick-Step

VERVAEKE Louis

LECERF William Junior

Team dsm-firmenich PostNL

BARGUIL Warren

Team Jayco AlUla

MATTHEWS Michael

YATES Simon

MAAS Jan

SCHMID Mauro

UAE Team Emirates

ULISSI Diego

POGAČAR Tadej

NOVAK Domen

HIRSCHI Marc

FISHER-BLACK Finn

BAX Sjoerd

ALMEIDA João

Bingoal WB

VAN BOVEN Luca

Equipo Kern Pharma

Israel – Premier Tech

WILLIAMS Stephen

TEUNS Dylan

BENNETT George

Lotto Dstny

KRON Andreas

VAN GILS Maxim

MONIQUET Sylvain

Team Flanders – Baloise

BONNEU Kamiel

DEJAEGHER Jasper

VANDENSTORME Dylan

CRAPS Lars

CLYNHENS Toon

DEWEIRDT Siebe

TotalEnergies

BURGAUDEAU Mathieu

FERRON Valentin

VUILLERMOZ Alexis

JEGAT Jordan

Uno-X Mobility

CORT Magnus

LEKNESSUND Andreas

JOHANNESSEN Tobias Halland