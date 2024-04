Tour of the Alps 2024: i favoriti. Ben O’Connor il più atteso, occhio a Tiberi e Thomas

Non sono presenti le grandi stelle, ma è comunque una tappa di passaggio importante, come lo è stata negli anni scorsi, verso il Giro d’Italia. Se la Corsa Rosa ha il suo favorito d’obbligo, che è Tadej Pogacar, c’è una griglia di partenza anche al Tour of the Alps, con i vari contendenti almeno per il podio per il primo Grande Giro stagionale che si vanno a sfidare.

Il più atteso, vista una prima parte di stagione eccellente, è Ben O’Connor. L’australiano della Decathlon AG2R La Mondiale Team sembra aver trovato il suo equilibrio e punta sicuramente alla top-3 alla Corsa Rosa. Per ora secondo all’UAE Tour, quinto alla Tirreno-Adriatico, risultati importanti anche in salita.

Chi il podio al Giro l’ha centrato sfiorando anche il colpaccio nella passata stagione è Geraint Thomas. Il gallese come di consueto nelle corse di preparazione di solito non arriva al top, l’obiettivo è arrivare nelle condizioni perfette proprio nell’appuntamento principale, ma in ogni caso non si può sottovalutare il suo nome in Trentino.

Pronto a stupire Antonio Tiberi: il giovane azzurro della Bahrain – Victorious ha fatto intravedere ottimi segnali alla Volta a Catalunya che fanno ben sperare verso il futuro, ma a questo punto anche per il presente. Pronti a lanciare l’attacco alla classifica generale ci sono anche Hugh Carthy

(EF Education – EasyPost) e Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), entrambi espertissimi, entrambi non partiti bene in questa stagione.