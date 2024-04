Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: 14 azzurri a Shanghai

Saranno 14 in tutto, tra ricurvo e compound, gli azzurri convocati per la prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco, in programma a Shanghai, in Cina, dal 23 al 28 aprile: l’Italia è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere ad Antalya, in Turchia, allo Spring Arrows, manifestazione conclusa con 4 podi.

Nel ricurvo gli otto convocati sono Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri) Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), Aiko Rolando (Fiamme Oro).

Nel compound chiamati sei titolari, con due riserve a casa: convocati Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Irene Franchini (Fiamme Azzurre), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), mentre le riserve a casa sono Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) e Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia),