Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: pass per Francia e Stati Uniti nella pistola automatica da 25 metri maschile

Si è chiuso il torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, andato in scena a Rio de Janeiro, in Brasile: nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile i due pass non nominali vanno a Francia e Stati Uniti.

La vittoria, dopo due serie di shoot-off, va al ceco Martin Podhrasky, che supera per 5-2 nell’ultima batteria di spareggio, dopo il 28-28 maturato al termine dei 40 colpi regolamentari, seguito dal 3-3 del primo spareggio, il transalpino Clement Bessaguet.

Il primo pass olimpico va all’altro francese giunto in finale, Jean Quiquampoix, eliminato in terza posizione con 22/35. Quarta piazza per il cubano Leuris Pupo con 16/30, mentre il secondo biglietto per Parigi 2024 va allo statunitense Keith Sanderson, quinto con 14/25, eliminato allo shoot-off da Pupo.

Sesta piazza per l’altro pretendente ad una carta olimpica, il ceco Matej Rampula, subito eliminato con 7/20 (con tre delle quattro serie da 1/5), che deve rinviare le proprie velleità di qualificazione diretta ai Giochi all’ultima manifestazione utile, gli Europei da 25/50 metri.