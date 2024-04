Pentathlon, Giorgio Malan e Matteo Cicinelli staccano il pass per la finale della World Cup di Ankara

La tappa di Ankara (Turchia) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno ha proposto oggi le semifinali maschili. Per l’Italia le notizie continuano a essere positive. Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), infatti, hanno staccato il pass per la finale che si disputerà domani alle ore 14.00.

Nella Semifinale “A”, Matteo Cicinelli ha concluso la sua prova al settimo posto con 1176 punti, mentre il terzo italiano, Roberto Micheli, non è andato oltre il sedicesimo posto con 1148 punti e non si è qualificato. Miglior prestazione per il nipponico Taishu Sato, che ha messo a segno 1182 punti.

Nella Semifinale “B”, invece, Giorgio Malan ha centrato la prima posizione totalizzando 1174 punti, a braccetto con il ceco Martin Vlach, l’egiziano Mohamesd Elgendy e il messicano Emiliano Hernandez. Alle loro spalle a quota 1173 l’egiziano Moutaz Mohamed, il bulgaro Todor Mihalev, quindi a 1172 il britannico Charles Brown e il tedesco Fabian Liebig.

Domani, quindi, sarà il grande giorno delle finali (quella femminile prenderà il via alle ore 09.00). Nel comparto femminile saranno in azione Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica MIlitare), tra gli uomini, come detto, toccherà a Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) tenere alto il nome dell’Italia. Alessandra Frezza e Alice Sotero partono da 240 punti e 215 punti dopo il Ranking Round di scherma, mentre Matteo Cicinelli e Giorgio Malan da 210 e 205 punti.