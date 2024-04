Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella carabina tre posizioni femminile pass per Svizzera e Polonia

Va in archivio anche la seconda finale dell’ultima giornata del torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i due pass non nominali nella carabina sportiva tre posizioni da 50 metri femminile vanno a Svizzera e Polonia.

La finale viene vinta dalla norvegese Jeanette Hegg Duestad con 462.9, la quale aveva già centrato il pass nella carabina da 10 metri e non poteva conquistarne un altro, mentre il primo pass olimpico va all’elvetica Emely Jaeggi, seconda a quota 462.6.

Dato che ogni Paese poteva conquistare un solo pass, non incamera la carta olimpica l’altra elvetica Chiara Leone, terza con 448.6, mentre il secondo biglietto per Parigi 2024 va alla polacca Aleksandra Anna Pietruk, eliminata in quarta posizione con 436.0.

Il quinto posto va alla kazaka Yelizaveta Bezrukova a quota 426.6, ma il Kazakistan aveva già ottenuto il contingente massimo in questa specialità. Sesta piazza per la serba Teodora Vukojevic con 416.0, mentre la settima posizione è della ceca Sara Karasova a quota 404.6, infine è ottava la tedesca Anita Mangold con 404.5.