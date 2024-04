Equitazione, lo svedese Patrik Kittel su Touchdown vince la Coppa del Mondo di dressage a Riad

Lo svedese Patrik Kittel su Touchdown ha vinto la Coppa del Mondo di dressage: a Riad, in Arabia Saudita, si è svolta la seconda e decisiva prova, il Grand Prix Freestyle, che ha visto la clamorosa eliminazione della vincitrice del Grand Prix, la britannica Charlotte Fry su Everdale.

Lo svedese Patrik Kittel su Touchdown si è imposto con 81.661, beffando di un’incollatura la danese Nanna Skodborg Merrald su Blue Hors Don Olymbrio, seconda con 81.429, e la tedesca Isabell Werth su DSP Quantaz, terza con 81.404.

Più staccati i tedeschi Matthias Alexander Rath su Destacado FRH, quarto con 77.850, e Raphael Netz su Great Escape Camelot, quinto con 76.482. Sesta piazza per la belga Flore de Winne su Flynn FRH con 76.139. Sotto lo score di 76.000 gli altri otto finalisti.

CLASSIFICA GRAND PRIX FREESTYLE

1. Patrik Kittel – Touchdown – SWE 81.661

2. Nanna Skodborg Merrald – Blue Hors Don Olymbrio – DEN 81.429

3. Isabell Werth – DSP Quantaz – GER 81.404

4. Matthias Alexander Rath – Destacado FRH – GER 77.850

5. Raphael Netz – Great Escape Camelot – GER 76.482

6. Flore de Winne – Flynn FRH – BEL 76.139

7. Morgan Barbançon – Sir Donnerhall II Old – FRA 75.336

8. Justina Vanagaite – Nabab – LTU 75.104

9. Anna Marek – Fayvel – USA 74.518

10. Melissa Galloway – Windermere J’Obei W – NZL 73.807

11. Borja Carrascosa – Sir Hubert NRW – ESP 73.036

12. Larissa Pauluis – First- Step Valentin – BEL 72.929

13. Benjamin Ebeling – Indeed – USA 72.511

14. Kevin Kohmann – Duenensee – USA 72.364

– Charlotte Fry – Everdale – GBR Eliminata