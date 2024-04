Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella pistola sportiva da 25 metri femminile pass per Germania ed Ungheria

Assegnati i due pass non nominali nella pistola sportiva da 25 metri femminile al torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: i biglietti per Parigi 2024 vanno a Germania ed Ungheria.

Il successo, allo shoot off, dopo il 35-35 dei 50 colpi regolamentari, va alla tedesca Josefin Eder, che conquista la carta olimpica e supera per 5-3 la transalpina Camille Jedrzejewski, la quale aveva già ottenuto la qualificazione nella pistola ad aria compressa da 10 metri. Terzo posto e pass olimpico per la magiara Veronika Major, con 30/45.

Alle loro spalle si registrano il quarto posto della vietnamita Thu Vinh Trinh, a quota 23/40, il quinto dell’iraniana Haniyeh Rostamiyan, con 21/35, ed il sesto dell’ellenica Anna Korakaki, con 19/30: queste atlete avevano già ottenuto il pass olimpico, con la vietnamita e la greca qualificate nella pistola ad aria compressa da 10 metri l e l’iraniana proprio in questa specialità.

Chiudono la classifica le altre due tiratrici che erano in corsa per la carta olimpica: settima la bulgara Miroslava Mincheva, con 13/25, la quale avrà un’ultima occasione di qualificazione diretta agli Europei, ottava la tiratrice di Singapore Teh Xiu Hong, con 6/20.