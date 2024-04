Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella carabina da 10 metri femminile pass per Francia e Norvegia

Altri due pass non nominali per Parigi 2024 vengono assegnati a Rio de Janeiro, in Brasile, sede del torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno: nella carabina da 10 metri femminile vanno ai Giochi Francia e Norvegia, con i due Paesi che completano il contingente massimo nella specialità.

Doppietta francese in finale, con la vittoria di Oceanne Muller, che aveva già ottenuto il pass per i Giochi, la quale batte nel duello conclusivo la connazionale Manon Herbulot, che stacca invece la carta olimpica, con il punteggio di 250.4 a 249.2. Due connazionali occupano terzo e quarto posto: fa festa la Norvegia per il pass conquistato da Synnoeve Berg, terza con 227.6, la quale precede Jeanette Hegg Duestad, quarta a quota 206.3.

Questi gli altri piazzamenti delle finaliste: quinta posizione per l’iraniana Najmeh Khedmati a quota 186.1, sesta per la magiara Eszter Meszaros con 164, 3, settima per l’altra iraniana Shermineh Chehel Amirani a quota 142.4, ottava per l’austriaca Marlene Pribitzer con 120.8.