Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella carabina tre posizioni maschile pass per Norvegia e Gran Bretagna

Nella prima finale dell’ultima giornata del torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, sono stati assegnati i due pass non nominali nella carabina libera tre posizioni da 50 metri maschile: i biglietti per Parigi 2024 sono andati a Norvegia e Gran Bretagna.

La finale, però, è stata vinta dal finlandese Aleksi Leppa con 461.9, davanti al ceco Jiri Privratsky, secondo a quota 459.9. Terzo posto e pass olimpico per il norvegese Ole Martin Halvorsen, il quale sale sul gradino più basso del posto con 448.2.

Quarta posizione per lo statunitense Ivan Roe con 437.5, mentre è quinto il kazako Konstantin Malinovskiy con 426.9, infine è sesto l’altro ceco Petr Nymbursky a quota 414.9. L’altro pass olimpico va al britannico Michael Bargeron, settimo con 404.5, mentre termina ottavo l’elvetico Jan Lochbihler a quota 398.2.