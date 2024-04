Tennis, Rafa Nadal: “Con De Minaur pensavo solo a non farmi male. Gioco con il freno a mano”

Rafa Nadal è tornato in campo a Barcellona, dove è riuscito anche a vincere una partita contro Flavio Cobolli. Nel secondo turno il campione spagnolo ha lottato per un solo set contro Alex de Minaur, lasciando andare via il secondo. In questo momento è tutto quello che Nadal può dare in campo, ponendo il suo vero obiettivo sul Roland Garros e poi successivamente alle Olimpiadi.

In un’intervista al sito spagnolo puntodebreak, Nadal ha parlato del suo rientro: “La prima cosa positiva è che sono riuscito a giocare. Una settimana fa pensavo che non avrei potuto giocare più a Barcellona. La seconda cosa positiva è che ho finito il torneo senza infortuni. Ho dovuto usare molta cautela ed essere molto attento in ogni momento. Non ho potuto giocare realmente come avrei voluto e provare ad essere competitivo nel torneo. Ho dovuto giocare con il freno a mano molto tirato, ma non posso fare altro che cercare di accettarlo in ogni momento. Tutto questo va contro il mio modo di intendere lo sport, ma oggi è quello che è e devo fare per darmi una possibilità per le prossime settimane”.

Sulla partita con de Minaur e sulle sensazioni avute in campo: “Ho affrontato un giocatore di altissimo livello, che ha fatto molto bene tutto l’anno. Ha fatto un passo avanti nel suo livello e nella sua carriera. Sapevo che dopo aver perso il primo set, la mia partita era finita. Nel secondo set ho avuto la possibilità di vincere alcuni game, ma non ero preparato, non potevo lottare per due ore e mezza. Ho avuto un solo pensiero per tutto il secondo set ed era quello di non farmi del male.”

Il futuro dello spagnolo: “Il mio obiettivo è di giocare i tornei, anche se solo giorno dopo giorno posso capire se potrò essere competitivo. Ogni giorno proverà a capire come il mio corpo si adatta, come tollera l’aumento dei carichi. Darò tutto e lotterò per darmi delle opportunità”