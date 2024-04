Tennis, Boris Becker su Sinner: “Lo adoro, mi rivedo in lui da giovane. Atteggiamento straordinario”

Jannik Sinner dall’ottobre scorso sta esprimendo un tennis straordinario: la classifica ancora non lo testimonia, ma de facto il tennista altoatesino è in questo momento il numero 1 del mondo. Risultati fantastici come la vittoria del primo Slam all’Australian Open, la vittoria della Coppa Davis con l’Italia, il Masters 1000 di Miami, la finale alle ATP Finals.

Traguardi che gli permettono di avere sempre più estimatori anche tra gli addetti ai lavori. Ha espresso parole al miele Boris Becker a margine dei Laureus Awards a Madrid tramite Adnkronos: “Adoro Jannik Sinner. Le ‘teste rosse’ si intendono bene, quando lo vedo giocare in lui rivedo me da giovane. Amo il suo atteggiamento mentale, sia che vinca o perda, non cambia“.

Ha aggiunto l’ex fuoriclasse tedesco: “Penso che Alcaraz sia più spettacolare, sia un grande colpitore, forse è più affascinante e riesce a raggiungere ci più il pubblico, ma Jannik di solito vince l’ultimo punto con il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo. Ha molta più potenza dell’anno scorso, è incredibile e sa giocare fino alla fine ed ha un senso della competizione innato”

“Per la prima volta sarà numero uno a Madrid, dopo il forfait di Djokovic. Lui e Alcaraz sono molto diversi. Con Sinner parlo in tedesco, ci conosciamo da molti anni e sono davvero un suo grande fan“.