Taekwondo, Vito Dell’Aquila verso Parigi: “L’oro olimpico di Tokyo è passato, si riparte da zero”

Forza, voglia e determinazione. Scalda i motori Vito Dell’Aquila a meno di tre mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’azzurro del taekwondo sarà chiamato a confermare la meravigliosa medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020 nella categoria -58 kg.

Il nativo di Mesagne ha parlato dei suoi obiettivi in una breve dichiarazione rilasciata nella giornata odierna all’agenzia di stampa ANSA durante i Campionati Italiani in fase di svolgimento al PalaTiziano di Roma, dove è accorso solo in qualità di spettatore insieme al collega Simone Alessio.

“L’oro di Tokyo è passato, non devo pensare a quel titolo ma solo a combattere. Nel presente è tutta un’altra storia – ha detto il combattente – Non penso al fatto che sono campione in carica, tra un’Olimpiade e l’altra ci sono quattro anni, anche se in questo caso sono tre, quindi essere campione in carica non significa niente. Spesso è difficile già solo qualificarsi nel taekwondo, figuriamoci vincere di nuovo. La pressione la sento, ma sto imparando a gestirla e sto migliorando su questo aspetto“.

Prima dell’evento a cinque cerchi ci sarà spazio per i Campionati Europei, in scena a Belgrado dal 9 al 12 maggio: “Ora guardo a quello e allenandomi bene sto già facendo il massimo possibile per i Giochi. L’Italia è una delle nazioni più forti nel taekwondo. Sicuramente avrà contribuito anche il mio oro olimpico, ma è una parte, non tutto il merito“