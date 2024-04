Tiro a volo, il DT Benelli dopo il Preolimpico di Doha: “Niente di buono in questa gara, bene solo Bacosi”

Bilancio tutt’altro che positivo per la Nazionale italiana di tiro a volo. La squadra dello skeet ha chiuso infatti il Torneo Preolimpico di Doha senza centrare neanche un piazzamento in Finale tra categoria maschile e femminile, andandoci vicino solo con Diana Bacosi che, però, ha mancato la qualificazione all’ultimo atto uscendo agli spareggi.

Un esito deludente dunque per la squadra tricolore, partita alla volta del Qatar con le carte olimpiche già in tasca (ad eccezione di uno spot da conquistare in campo maschile), proprio per testare le condizioni in vista della sempre più imminente rassegna a cinque cerchi. Anche per questo motivo non ha trattenuto il suo disappunto il DT della Nazionale Andrea Benelli, intercettato sui canali federali.

“Purtroppo niente di buono da questa gara, se non una buona prestazione di Diana Bacosi. – ha detto Benelli – Dovremo capire dove abbiamo sbagliato e cercare sempre di lavorare per migliorarci. Dopo una bellissima gara ricca di medaglie in Marocco è arrivata questa delusione, ma questo è lo sport“.

Il Direttore Tecnico ha poi concluso: “Non dobbiamo abbatterci, ma nemmeno sottovalutare una prestazione così brutta per molti ragazzi. Comunque ci tengo a ringraziare la Federazione che anche questa volta ci ha messo in condizioni ottimali per ben figurare”.

I prossimi appuntamenti con il tiro a volo saranno la Coppa del Mondo di Baku, in scena dall’1 a 12 maggio 2024, e i Campionati Europei, pianificati a Osijek (Croazia) dal 15 al 27 maggio.