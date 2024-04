Taekwondo, i convocati dell’Italia per gli Europei: Dell’Aquila e Alessio le stelle azzurre a Belgrado

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio Belgrado sarà teatro dei Campionati Europei 2024 di taekwondo, primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nella rassegna continentale, potendo contare anche sui tre atleti che hanno ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Parigi: Vito Dell’Aquila (-58 kg), Simone Alessio (-80 kg) e Ilenia Matonti (-49 kg).

La direzione tecnica nazionale ha selezionato inoltre per gli Europei Senior anche Andrea Conti (54), Daniel Lo Pinto (63), Antonio Falco (68), Angelo Mangione (74), Mattia Molin (+87) in campo maschile e Sofia Zampetti (46), Sarah Al Halwani (53), Giada Al Halwani (57), Luna De Matteo (62) e Natalia D’Angelo (67). L’evento è di classificazione G4, quindi assegna punti preziosi per il ranking mondiale.

Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri agli Europei 2024 di taekwondo, categoria per categoria.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TAEKWONDO 2024

Uomini

-54 kg: Andrea Conti

-58 kg: Vito Dell’Aquila

-63 kg: Daniel Lo Pinto

-68 kg: Antonio Falco

-74 kg: Angelo Mangione

-80 kg: Simone Alessio

+87 kg: Mattia Molin

Donne

-46 kg: Sofia Zampetti

-49 kg: Ilenia Matonti

-53 kg: Sarah Al Halwani

-57 kg: Giada Al Halwani

-62 kg: Luna De Matteo

-67 kg: Natalia D’Angelo