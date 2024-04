Tabellone WTA Stoccarda 2024: verso un altro Swiatek-Sabalenka? Paolini al via in zona Rybakina

In principio fu Filderstadt, perché da lì cominciò la lunga storia di un evento tedesco indoor che ha rappresentato a lungo un must della stagione autunnale indoor. Dal 2006, però, il torneo si è spostato a Stoccarda e dal 2009 è passato alla terra, sempre al coperto, ma della Porsche Arena. In tutto questo, ha sempre mantenuto lo status di tutto quello che oggi è equivalente ai WTA 500. A parte Steffi Graf, Chris Evert e le Williams, qui hanno vinto praticamente tutte le big. Dominatrice assoluta Martina Navratilova con sei vittorie tra il 1982 e il 1992.

Detentrice attuale è Iga Swiatek: la polacca ha vinto le ultime due finali, sempre contro Aryna Sabalenka (che peraltro ha perso le ultime tre, contando il 2021 con l’ormai ritirata Ashleigh Barty). Con la bielorussa l’odore di scontro in finale ancora c’è, e se di finali-bis nella storia del torneo se ne sono viste (Austin-Navratilova, Navratilova-Evert, Davenport-Mauresmo), di finale-tris consecutiva non se n’è vista mai nessuna (al massimo Austin-Navratilova per tre volte in quattro anni).

Al via anche Jasmine Paolini, che esordirà con una qualificata (in corsa, allo stato attuale, c’è ancora Sara Errani), per poi eventualmente scontrarsi con la tunisina Ons Jabeur, che però è in seria crisi di risultati, o la russa Ekaterina Alexandrova. Spot particolare, perché ci sono sia la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, che la ceca Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros tre anni fa. Tanti i confronti interessanti: spicca Kerber-Raducanu.

In casa Italia, tra Filderstadt e Stoccarda, non c’è mai stato il raggiungimento di una finale. Al massimo si sono viste a Filderstadt la semifinale di Raffaella Reggi (1988) e a Stoccarda quelle di Flavia Pennetta (2009, in cui rischiò di battere Dinara Safina al tempo numero 1 del mondo) e Sara Errani (2014).

TABELLONE WTA 500 STOCCARDA 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Maria (GER) [WC]-Mertens (BEL)

Kerber (GER) [WC]-Raducanu (GBR) [WC]

Noskova (CZE)-Ostapenko (LAT) [8]

Rybakina (KAZ) [4]-Bye

Kudermetova-Krejcikova (CZE)

Paolini (ITA)-Qualificata

Alexandrova-Jabeur (TUN) [7]

Zheng (CHN) [5]-Cirstea (ROU)

Kostyuk (UKR)-Siegemund (GER) [WC]

Qualificata-Qualificata

Bye-Gauff (USA) [3]

Vondrousova (CZE) [6]-Vekic (CRO)

Samsonova-Potapova

Qualificata-Badosa (ESP)

Bye-Sabalenka [2]