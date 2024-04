Matteo Berrettini difende la top-100 e ora può solo guadagnare! Gli scenari del ranking ATP: zero cambiali

Matteo Berrettini resterà nella top-100 del ranking ATP con l’aggiornamento previsto lunedì 15 aprile. Il tennista italiano, che domenica scorsa ha vinto il torneo ATP 250 di Marrekech e che pochi giorni fa ha perso al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, occupa attualmente il 97mo posto con 630 punti nella graduatoria mondiale virtuale. Nelle prossime ore potrebbe perdere una posizione se l’australiano Thanasi Kokkinakis dovesse imporsi nella finale del Challenger di Sarasota.

Il finalista di Wimbledon 2021 ha perso tredici piazze rispetto alla situazione di inizio settimana, visto che ha lasciato sul piatto 90 punti per la precoce eliminazione sulla terra rossa del Principato (dodici mesi fa si spinse fino agli ottavi di finale, decidendo poi di non presentarsi in campo contro il danese Holger Rune). Il fresco 28enne (ha spento le candeline un paio di giorni fa) tornerà in campo al Masters 1000 di Madrid e successivamente cercherà di essere protagonista gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma.

Matteo Berrettini avrà tutto da guadagnare nelle prossime settimane, visto che l’anno scorso non giocò sulla terra rossa dopo Montecarlo: non ci saranno cambiali da sostenere, dunque potrà esclusivamente migliorare il proprio bottino di 630 punti e dunque aumenteranno le possibilità di scalare il ranking. La prima difesa arriverà soltanto a luglio sull’erba, con i 180 punti degli ottavi di finale di Wimbledon (dodici mesi fa perse contro lo spagnolo Carlos Alcaraz).