Challenger Madrid 2024: Stefano Napolitano batte un altro colpo, sconfigge Riedi in finale e pesca il best ranking

Stefano Napolitano gioisce per la seconda volta in stagione a livello Challenger. Un vero e proprio regalo di compleanno ritardato di tre giorni, quello che tocca al ventinovenne di Biella, che porta a casa il Challenger di Madrid, di categoria 100 e disputato al Club Campo de Villa della capitale spagnola.

Un cammino, quello del piemontese, di livello straordinariamente alto per la qualità degli avversari incrociati. Dopo il primo turno con il lituano Vilius Gaubas (6-3 6-2), è infatti arrivato il numero 5 del seeding, il ceco Vit Kopriva, sconfitto per 7-6(7) 7-5.

A quel punto l’asticella si è alzata ancora con Marc-Andrea Huesler, che vale infinitamente di più rispetto all’attuale numero 223 del ranking ATP. 6-2 7-6(5) il punteggio finale del quarto. E poi è arrivata la semifinale con il kazako di grandissima esperienza Mikhail Kukushkin, che si è dovuto ritirare quando era già sotto 6-2 4-1. Alla fine, successo conclusivo contro l’altro elvetico Leandro Riedi, sconfitto per 6-3 6-3.

Questo successo, che oltre a essere il secondo di Napolitano nel 2024 è anche il sesto di categoria in generale per l’Italia, spedisce il biellese davvero in alto in classifica. Per lui, infatti, nuovo best ranking al numero 125, mai toccato neppure negli anni migliori precedenti (leggere soprattutto alla voce 2017). E per lui, dopo i tanti infortuni e la sfortuna, adesso c’è la prospettiva di entrare direttamente almeno nelle qualificazioni a Roma.