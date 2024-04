Superbike, Toprak Razgatlioglu il migliore nella FP1 ad Assen. 3° Bautista e Bulega indietro

Si torna a fare sul serio. Dopo quasi un mese di pausa, il Mondiale di Superbike bussa alle porte degli appassionati e lo fa su uno dei tracciati più iconici dell’intero calendario, ovvero Assen (Paesi Bassi). Sulla pista soprannominata “L’Università del Motociclismo” per le sue caratteristiche uniche, seppur assai mutate nel corso del tempo per questioni di sicurezza, i centauri delle derivate di serie si sono cimentati nelle prove libere 1.

Il migliore è stato il turco Toprak Razgatlioglu, 4° in classifica generale a -16 dal leader nonostante il ritiro di gara-2 in Australia per la rottura del motore. Toprak, reduce dalle due affermazioni e dal triplo podio di Barcellona, ha fatto vedere grande affinità in sella alla BMW, stampando il crono di 1:35.684 a precedere la Kawasaki del britannico Alex Lowes (Kawasaki) di 0.290 e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 0.587.

L’iberico è tra i favoriti della vigilia, recuperata la fiducia dopo il fine-settimana al Montmeló. La piazza d’onore in classifica generale è una motivazione in più per andare all’attacco, visto l’obiettivo di conquistare la vetta del campionato, su di una pista che l’ha visto trionfante nelle ultime quattro manche consecutive. A completare la top-5 sono stati l’australiano Remy Gardner con la Yamaha a 0.598 e il nordirlandese Jonathan Rea con l’altra R1 a 0.604.

Più in difficoltà la truppa italiana. Il leader del Mondiale, Nicolò Bulega, ha terminato in decima posizione sulla Ducati ufficiale (+0.874), immediatamente alle spalle dell’altra Panigale del Team GoEleven di Andrea Iannone (+0.851). Sarà necessario lavorare in vista della prosecuzione del week end. Per quanto riguarda il resto dei piloti nostrani, troviamo Michael Ruben Rinaldi in 13ma posizione sulla Ducati Motocorsa a 1.255, mentre Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani (Kawasaki) e Nicholas Spinelli (Ducati Barni) hanno concluso in 17ma, 19ma e 21ma piazza.

CLASSIFICA FP1 GP OLANDA SUPERBIKE 2024

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.684 13 170,888 288,8

2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.974 0.290 0.290 9 170,371 285,0

3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’36.271 0.587 0.297 12 169,846 291,1

4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.282 0.598 0.011 13 169,826 281,3

5 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’36.288 0.604 0.006 8 169,816 280,5

6 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’36.386 0.702 0.098 11 169,643 285,0

7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’36.405 0.721 0.019 11 169,609 284,2

8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’36.532 0.848 0.127 14 169,386 285,0

9 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’36.535 0.851 0.003 8 169,381 291,1

10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’36.558 0.874 0.023 9 169,341 289,5

11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.602 0.918 0.044 14 169,264 286,5

12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.897 1.213 0.295 14 168,748 287,2

13 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’36.939 1.255 0.042 11 168,675 285,7

14 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.014 1.330 0.075 13 168,545 281,3

15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.110 1.426 0.096 9 168,378 285,0

16 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.214 1.530 0.104 11 168,198 284,2

17 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’37.227 1.543 0.013 6 168,176 282,0

18 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1’37.307 1.623 0.080 10 168,037 285,0

19 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.554 1.870 0.247 7 167,612 285,7

20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.826 2.142 0.272 8 167,146 280,5

21 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.077 2.393 0.251 11 166,718 286,5

22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.089 2.405 0.012 8 166,698 283,5

23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.150 4.466 2.061 11 163,267 281,3