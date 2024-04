Superbike oggi in tv, GP Olanda 2024: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 21 aprile, si conclude il week end del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa della Superpole e di Gara-2, la Superpole Race e Gara-2 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Si è reduci da un sabato molto particolare. Il meteo ci ha messo lo zampino e il riscontro finale della prima manche di questo round olandese è stato inatteso. A vincere infatti è stato l’esordiente assoluto della categoria, Nicholas Spinelli. In sella alla Ducati del Team Barni, in sostituzione dell’infortunato Danilo Petrucci, il centauro italiano ha azzardato la scelta delle gomme intermedie dall’inizio e alla fine è stato premiato. Fortunato anche Spinelli, vista la chiusura anzitempo di Gara-1 per via di un perdita d’olio dalla Yamaha di Andrea Locatelli che ha inondato parte della pista.

Vedremo se quest’oggi gli equilibri abituali saranno ristabiliti. Ci si riferisce a Nicolò Bulega, Alvaro Bautista, Topraz Razgatlioglu e a Jonathan Rea, con il nord-irlandese autore della pole-position in condizioni da bagnato e più in feeling con la propria Yamaha R1. Di contro, il leader della classifica, Bulega, è chiamato a una reazione viste le prestazioni di Bautista e di Razgatlioglu.

La domenica di Assen (Paesi Bassi) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro in differita la Superpole Race e Gara-2. Non è prevista la trasmissione televisiva del warm-up. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

CALENDARIO ROUND OLANDA SUPERBIKE 2024 OGGI

Domenica 21 aprile

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00 Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA ROUND OLANDA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della Superpole Race e di Gara-2. Il warm-up non godrà di copertura televisiva.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della Superpole Race e di Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)