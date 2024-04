Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2024 oggi in tv: orari, altimetria, favorite. Oltre 150 chilometri di lotta per la Doyenne

Tutto pronto per l’ottava edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile. Una gara che nella storia ha visto predominanza di atlete olandesi, vittoriose in sei occasioni. 153 chilometri in cui potrà accadere di tutto fino al traguardo di Liegi.

PERCORSO

Poco più di 100 chilometri in meno rispetto alla controparte maschile: praticamente il gruppo femminile farà partire la sua gara dal chilometro 94,2 della Liegi degli uomini, affrontando le stesse difficoltà altimetriche, dalla Cote de Saint-Roch alla Cote de Mont-le-Soie, passando più avanti per Stockey, Rosier e la storica Redoute.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Al solito, ci sono tutte le migliori. Demi Vollering (SD Worx) vuole replicare il successo dello scorso anno e vendicarsi della seconda piazza all’ultima Freccia Vallone alle spalle di Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), anch’essa presente. C’è anche Lotte Kopecky (SD Worx) e la titolare della maglia di campionessa del Mondo vuole giocarsi utte le sue carte. Per l’Italia Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) è in forma smagliante e vuole conquistare un successo che ancora le manca nel palmares.

ORARI

21 aprile – Liegi-Bastogne-Liegi femminile

Orario di partenza: 13.45

Orario di arriva: 17.40-18.07

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport dalle 16.55, Rai Due dalle 16.45

Diretta streaming: Raiplay dalle 16.45, Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 16.55