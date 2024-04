Superbike oggi in tv, GP Olanda 2024: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 20 aprile, seconda giornata del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi) i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nella prima giornata il turco Toprak Razgatlioglu e lo spagnolo Alvaro Bautista si sono messi particolarmente in evidenza. L’alfiere della BMW, reduce dalle brillanti prestazioni a Barcellona, vuol dare seguito a quanto di buono visto in Catalogna e sui tracciati più iconici del calendario vorrà accumulare più punti possibile in classifica generale.

Lo stesso proposito per l’iberico della Ducati ufficiale, desideroso di attaccare il primato nella graduatoria complessiva del compagno di squadra, Nicolò Bulega. Il rookie della categoria, campione del mondo della Supersport dell’anno passato, vorrà rispondere presente e lo stesso vorrà farlo Andrea Iannone, in sella alla Ducati Panigale del Team GoEleven.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike ad Assen (Paesi Bassi) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro esclusivamente Gara-1, mentre le prove libere 3 e la Superpole saranno un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di Gara-1.

CALENDARIO ROUND OLANDA SUPERBIKE 2024 OGGI

Sabato 20 aprile

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00-11.15 Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA ROUND OLANDA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

PROGRAMMA TV8

Sabato 20 aprile

Ore 14.00, Superbike, Gara 1 – Diretta tv in chiaro