Superbike, brutta caduta di Danilo Petrucci in allenamento: come sta il pilota del Barni Spark Racing Team

Non sono state ore così piacevoli per Danilo Petrucci. Il pilota italiano del Mondiale di Superbike è stato vittima di un incidente a Cingoli (Macerata), dove stava affrontando una sessione di allenamento in Motocross. Petrucci ha perso il controllo del proprio mezzo e ha riportato lesioni importanti, che hanno richiesto anche un intervento chirurgico.

“A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK“, si legge dal comunicato della squadra.

Danilo, poi, ha postato anche un messaggio sui suoi profili social: “Ieri durante un allenamento di motocross ho perso il controllo della moto prima di un salto. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee“.

Scopriremo nei prossimi giorni quali saranno i tempi di recupero, ma è chiaro che non vedremo Petrucci all’opera nell’immediato nel campionato delle derivate di serie.