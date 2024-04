Superbike, Bautista anticipa la pioggia in FP2 ad Assen e svetta davanti a Razgatlioglu

Va in archivio con il miglior tempo di Alvaro Bautista la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Una FP2 condizionata almeno nella parte finale dal maltempo, con il forte vento e la pioggia che hanno causato una breve bandiera rossa e l’impossibilità per i piloti di migliorare i propri tempi sul giro.

Bautista ha firmato il miglior tempo assoluto con la Ducati ufficiale in 1’35″473, confermandosi estremamente competitivo sulla pista di Assen almeno sull’asciutto. Il veterano spagnolo ha rifilato ben 277 millesimi alla BMW del turco Toprak Razgatlioglu, sempre molto temibile, e 354 millesimi alla Yamaha del sorprendente australiano Remy Gardner.

Quarta posizione a 446 millesimi dalla vetta per il migliore degli italiani, Michael Ruben Rinaldi, subito davanti alla Yamaha di un redivivo Jonathan Rea. A seguire in sesta piazza a 468 millesimi dal compagno di squadra troviamo il leader del Mondiale Nicolò Bulega con l’altra Ducati ufficiale. Per quanto riguarda gli altri azzurri c’è da registrare il 10° posto di Andrea Iannone, il 17° di Axel Bassani, il 18° di Andrea Locatelli ed il 22° di Nicholas Spinelli (sostituto dell’infortunato Danilo Petrucci).

Domani il weekend neerlandese entrerà nel vivo con la FP3 (ore 9.00) e soprattutto con la Superpole (ore 11.00), che stabilirà la griglia di partenza per gara-1 (ore 14.00) e per la Superpole Race della domenica mattina. Da monitorare sicuramente l’evoluzione del meteo, perché le previsioni non sono molto incoraggianti soprattutto per la giornata di sabato.