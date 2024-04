Sport in tv oggi (martedì 23 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 23 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano i Mondiali di curling, con l’Italia che nella rassegna iridata mixed affronterà la Danimarca. Un match dal sapor di scontro diretto per aver accesso ai playoff e proseguire con convinzione nel percorso sul ghiaccio di Oestersund. Per quanto riguarda il ciclismo, prende il via quest’oggi il Giro di Romandia con il consueto prologo e le emozioni non mancheranno.

In serata fari puntati sulla Coppa Italia di calcio e il confronto tra Juventus e Lazio, mentre nel basket sarà l’Eurolega a prendersi la scena. In tutto questo, prenderà il via il torneo di Madrid di tennis con i match di qualificazione del tabellone principale femminile in programma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 23 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 23 aprile

08.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Shanghai: prima giornata – Diretta streaming su Archery+ .

09.00 Vela, Last Chance Regatta: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.55 Snooker, Mondiali 2024: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, ATP Madrid: ultimo turno qualificazioni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 11.00 alle 21.00 su Sky Sport Uno (201), dalle 20 alle 23 su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

(Zeppieri vs Bagnis 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Madrid: ultimo turno qualificazioni – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 11.00 alle 21.00 su Sky Sport Uno (201), dalle 20 alle 23 su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

(Errani vs Romero Gormaz 4° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Madrid: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 11.00 alle 21.00 su Sky Sport Uno (201), dalle 20 alle 23 su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.

13.25 Ciclismo, Giro della Turchia: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.50 Ciclismo, Giro di Romandia 2024: prologo – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Boxe, Europei 2024: 48kg, 50kg, 52kg, 54kg e 57kg femminili – Diretta streaming sul canale Youtube European Boxing Confederation.

17.45 Boxe, Europei 2024: 60kg, 63kg, 66kg e 75kg femminili – Diretta streaming sul canale Youtube European Boxing Confederation.

18.00 Curling, Mondiali mixed 2024: Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel.

19.30 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Champions League: Brescia vs Barceloneta – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Len Tv.

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Lazio vs Juventus – Diretta tv su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Premier League: Arsenal vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:25 Sprint2u con Luca Sito: specialista 400 metri. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania Live. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

19:40 Basket2u conducono: Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv

20:20 BikeToday: pronostico rispettato alla LBL…! Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv