Giro di Romandia 2024 oggi: orari e starlist prologo, altimetria, favoriti. Prima giornata leggera in Svizzera

Si avvicina il Giro d’Italia e, dopo la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica, comincia il Giro di Romandia, breve corsa a tappe in Svizzera che presenta diverse difficoltà altimetriche nel percorso. Si parte come di consueto con un brevissimo prologo di 2.28 chilometri a Payerne che non presenta alcuna difficoltà altimetrica.

ALTIMETRIA

FAVORITI

I due candidati principali a vincere questo prologo sono le due bocche di fuoco della INEOS Grenadiers, molto specialisti in prove contro il tempo: si tratta di Ethan Hayter e Magnus Sheffield. Proverà a partire con il piede giusto anche Juan Ayuso che sarà in squadra anche con il portoghese Ivo Oliveira. Può provare a cullare delle ambizioni anche il nostro Mattia Cattaneo e un ultimo uomo puro come Simone Consonni.

STARTLIST PROLOGO GIRO DI ROMANDIA 2024

1 224 14:50:00 JENNI Luca Swiss Cycling

2 212 14:51:00 AMELLA Matteo Team Corratec – Vini Fantini

3 205 14:52:00 DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team

4 191 14:53:00 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team

5 187 14:54:00 VANHOUCKE Harm Lotto Dstny

6 171 14:55:00 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty

7 161 14:56:00 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team

8 151 14:57:00 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL

9 147 14:58:00 VALGREN Michael EF Education – EasyPost

10 132 14:59:00 ARANBURU Alex Movistar Team

11 121 15:00:00 MARTIN Guillaume Cofidis

12 117 15:01:00 VENTURINI Clément Arkéa – B&B Hotels

13 103 15:02:00 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team

14 94 15:03:00 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ

15 87 15:04:00 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers

16 74 15:05:00 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious

17 64 15:06:00 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla

18 56 15:07:00 LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe

19 41 15:08:00 GEOGHEGAN HART Tao Lidl – Trek

20 32 15:09:00 HOLLMANN Juri Alpecin – Deceuninck

21 26 15:10:00 REINDERINK Pepijn Soudal Quick-Step

22 16 15:11:00 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike

23 3 15:12:00 AYUSO Juan UAE Team Emirates

24 226 15:13:00 SOMMER Lars Swiss Cycling

25 217 15:14:00 TSARENKO Kyrylo Team Corratec – Vini Fantini

26 201 15:15:00 HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team

27 197 15:16:00 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team

28 181 15:17:00 KRON Andreas Lotto Dstny

29 174 15:18:00 HERREGODTS Rune Intermarché – Wanty

30 166 15:19:00 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team

31 155 15:20:00 LIEPIŅŠ Emīls Team dsm-firmenich PostNL

32 143 15:21:00 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost

33 131 15:22:00 MAS Enric Movistar Team

34 126 15:23:00 THOMAS Benjamin Cofidis

35 111 15:24:00 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels

36 101 15:25:00 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team

37 92 15:26:00 GAUDU David Groupama – FDJ

38 85 15:27:00 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers

39 77 15:28:00 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious

40 66 15:29:00 PLAPP Luke Team Jayco AlUla

41 51 15:30:00 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe

42 43 15:31:00 CONSONNI Simone Lidl – Trek

43 31 15:32:00 VERMEERSCH Gianni Alpecin – Deceuninck

44 25 15:33:00 MASNADA Fausto Soudal Quick-Step

45 11 15:34:00 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike

46 4 15:35:00 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates

47 223 15:36:00 CONSTANT Matteo Swiss Cycling

48 213 15:37:00 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini

49 202 15:38:00 AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team

50 192 15:39:00 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team

51 185 15:40:00 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny

52 177 15:41:00 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty

53 165 15:42:00 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team

54 152 15:43:00 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL

55 141 15:44:00 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost

56 136 15:45:00 OLIVEIRA Nelson Movistar Team

57 122 15:46:00 HERRADA Jesús Cofidis

58 112 15:47:00 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels

59 102 15:48:00 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team

60 91 15:49:00 BARTHE Cyril Groupama – FDJ

61 81 15:50:00 BERNAL Egan INEOS Grenadiers

62 72 15:51:00 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious

63 62 15:52:00 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla

64 53 15:53:00 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe

65 46 15:54:00 NYS Thibau Lidl – Trek

66 37 15:55:00 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck

67 27 15:56:00 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step

68 15 15:57:00 STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike

69 7 15:58:00 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates

70 225 15:59:00 SOMMER Jan Swiss Cycling

71 215 16:00:00 MURGANO Marco Team Corratec – Vini Fantini

72 203 16:01:00 BADILATTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team

73 193 16:02:00 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team

74 182 16:03:00 DE GENDT Thomas Lotto Dstny

75 176 16:04:00 SMITH Dion Intermarché – Wanty

76 162 16:05:00 CHZHAN Igor Astana Qazaqstan Team

77 154 16:06:00 FLYNN Sean Team dsm-firmenich PostNL

78 144 16:07:00 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost

79 137 16:08:00 SOSA Iván Ramiro Movistar Team

80 125 16:09:00 OLDANI Stefano Cofidis

81 113 16:10:00 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels

82 107 16:11:00 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team

83 96 16:12:00 PALENI Enzo Groupama – FDJ

84 82 16:13:00 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers

85 71 16:14:00 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious

86 63 16:15:00 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla

87 55 16:16:00 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe

88 44 16:17:00 KONRAD Patrick Lidl – Trek

89 34 16:18:00 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck

90 21 16:19:00 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step

91 14 16:20:00 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike

92 5 16:21:00 GROSSSCHARTNER Felix UAE Team Emirates

93 227 16:22:00 STEHLI Félix Swiss Cycling

94 214 16:23:00 DEBONS Antoine Team Corratec – Vini Fantini

95 207 16:24:00 ROSSKOPF Joey Q36.5 Pro Cycling Team

96 196 16:25:00 WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team

97 186 16:26:00 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny

98 172 16:27:00 FAURE PROST Alexy Intermarché – Wanty

99 167 16:28:00 UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team

100 156 16:29:00 MÄRKL Niklas Team dsm-firmenich PostNL

101 146 16:30:00 URÁN Rigoberto EF Education – EasyPost

102 133 16:31:00 ARCAS Jorge Movistar Team

103 124 16:32:00 MARIAULT Axel Cofidis

104 114 16:33:00 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels

105 104 16:34:00 HÄNNINEN Jaakko Decathlon AG2R La Mondiale Team

106 93 16:35:00 GRUEL Thibaud Groupama – FDJ

107 84 16:36:00 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers

108 73 16:37:00 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious

109 65 16:38:00 PEÑA Jesús David Team Jayco AlUla

110 57 16:39:00 PALZER Anton BORA – hansgrohe

111 45 16:40:00 MOSCA Jacopo Lidl – Trek

112 33 16:41:00 LEYSEN Senne Alpecin – Deceuninck

113 23 16:42:00 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step

114 12 16:43:00 BOUWMAN Koen Team Visma | Lease a Bike

115 1 16:44:00 YATES Adam UAE Team Emirates

116 221 16:45:00 BALMER Alexandre Swiss Cycling

117 211 16:46:00 DARBELLAY Valentin Team Corratec – Vini Fantini

118 206 16:47:00 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team

119 195 16:48:00 REICHENBACH Sébastien Tudor Pro Cycling Team

120 183 16:49:00 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny

121 173 16:50:00 GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty

122 163 16:51:00 KUZMIN Anton Astana Qazaqstan Team

123 157 16:52:00 NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL

124 142 16:53:00 AMADOR Andrey EF Education – EasyPost

125 135 16:54:00 JACOBS Johan Movistar Team

126 127 16:55:00 TOUMIRE Hugo Cofidis

127 115 16:56:00 OWSIAN Łukasz Arkéa – B&B Hotels

128 106 16:57:00 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team

129 95 16:58:00 MOLARD Rudy Groupama – FDJ

130 86 16:59:00 RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers

131 75 17:00:00 PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain – Victorious

132 67 17:01:00 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla

133 54 17:02:00 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe

134 47 17:03:00 OOMEN Sam Lidl – Trek

135 36 17:04:00 VAN TRICHT Stan Alpecin – Deceuninck

136 22 17:05:00 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step

137 13 17:06:00 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike

138 2 17:07:00 OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates

139 222 17:08:00 AEBI Antoine Swiss Cycling

140 216 17:09:00 STÖCKLI Jan Team Corratec – Vini Fantini

141 204 17:10:00 CHRISTEN Fabio Q36.5 Pro Cycling Team

142 194 17:11:00 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team

143 184 17:12:00 MENTEN Milan Lotto Dstny

144 175 17:13:00 PAQUOT Tom Intermarché – Wanty

145 164 17:14:00 MARUKHIN Daniil Astana Qazaqstan Team

146 153 17:15:00 EDDY Patrick Team dsm-firmenich PostNL

147 145 17:16:00 SHAW James EF Education – EasyPost

148 134 17:17:00 CAVAGNA Rémi Movistar Team

149 123 17:18:00 MAHOUDO Nolann Cofidis

150 116 17:19:00 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels

151 105 17:20:00 LABROSSE Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team

152 97 17:21:00 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ

153 83 17:22:00 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers

154 76 17:23:00 SCOTT Cameron Bahrain – Victorious

155 61 17:24:00 YATES Simon Team Jayco AlUla

156 52 17:25:00 ADRIÀ Roger BORA – hansgrohe

157 42 17:26:00 CICCONE Giulio Lidl – Trek

158 35 17:27:00 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck

159 24 17:28:00 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step

160 17 17:29:00 VERMOTE Julien Team Visma | Lease a Bike

161 6 17:30:00 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates

PROGRAMMA PROLOGO GIRO DI ROMANDIA 2024

Martedì 23 aprile

Prologo: Payerne-Payerne (2.28 km)

Orario di partenza primo corridore: ore 14.50

Orario partenza ultimo corridore: ore 17.30

PRIMA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 210 di Sky) dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 15.30