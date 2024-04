LIVE Giro di Romandia 2024, prologo in DIRETTA: c’è Damiano Caruso, torna Giulio Ciccone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del prologo del Giro di Romandia 2024, breve corsa a tappe che si svolge in Svizzera, in questa settimana che porta sempre più vicini alla stagione dei “Grandi Giri”.

Si parte con una brevissima prova contro il tempo in quel di Payerne, comune del Canton Vaud con toponimo francese; in tedesco Peterlingen che significa “desueto”. Lunghezza 2,280 chilometri: un soffio di vento in pratica.

Tra i favoriti Rèmy Cavagna, Ethan Hayter e Benjamin Thomas. In ottica italiana invece grande attenzione per Damiano Caruso, che sarà al via della corsa, e per il ritorno in sella di Giulio Ciccone, dopo i problemi fisici accusati nell’arco dei primi mesi del 2024.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della terza tappa del prologo del Giro di Romandia 2024.