Sport in tv oggi (lunedì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 8 aprile, la settimana inizia con un menu ridotto ma comunque interessante dopo un weekend estremamente intenso. In primo piano il grande tennis sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo, con il completamento del turno inaugurale del tabellone principale di singolo e anche con alcuni succosi match di doppio in main draw.

Grande attesa in casa Italia per il primo turno di Luca Nardi contro il canadese Felix Auger-Aliassime e di Matteo Arnaldi contro l’indiano Sumit Nagal, inoltre ci sarà la possibilità di vedere in azione la coppia italiana di Davis composta da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 8 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 8 aprile

2.30 Basket, NBA: Golden State Warriors-Utah Jazz – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

11.00 Tennis, ATP Montecarlo: primo turno (1° match sul centrale Luca Nardi-Felix Auger Aliassime, 2° match sul Campo dei Principi Matteo Arnaldi-Sumit Nagal, 2° match dalle ore 13 sul campo 11 Jarry/Musetti-Gonzalez/Molteni, 4° match sul campo 2 Sinner/Sonego-Gille/Vliegen) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

14.00 Badminton, Europei: prima giornata – Diretta streaming su Badminton Europe TV

17.00 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali: Germania-Svezia – Nessuna copertura in tv/streaming

20.30 Calcio, Serie C: Benevento-Juve Stabia – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.45 Calcio, Serie C: Renate-Mantova – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie C: Lucchese-Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie C: Pescara-Entella – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali: Svizzera-Finlandia – Nessuna copertura in tv/streaming