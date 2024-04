Sport in tv oggi (lunedì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 22 aprile, prende il via una nuova settimana di sport con una giornata non intensissima ma comunque abbastanza interessante e con diversi appuntamenti importanti per i colori azzurri. Prosegue a Östersund il cammino di Stefania Constantini e Francesco De Zanna nella fase a gironi dei Mondiali di doppio misto di curling con altre due sfide cruciali contro Giappone e Turchia.

In evidenza verso Parigi 2024 la seconda giornata della Last Chance Regatta di vela a Hyeres (con l’Italia a caccia del pass a cinque cerchi nel 470 misto e nei 49er) ed il day-2 delle qualificazioni del trap al Preolimpico di tiro a volo in quel di Doha. Attenzione anche agli Europei di boxe, i Mondiali di snooker, il Giro di Turchia di ciclismo e gli Europei di nuoto paralimpico, mentre in serata toccherà agli sport di squadra con i posticipi della Serie A di calcio e basket maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 22 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 22 aprile

7.30 Tiro a volo, Preolimpico: seconda giornata qualificazioni trap – Nessuna copertura in tv/streaming

10.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Giappone – Diretta streaming su Curling Channel

11.00 Vela, Last Chance Regatta: seconda giornata – Nessuna copertura in tv/streaming

11.00 Snooker, Mondiali: primo turno – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

13.30 Ciclismo, Giro di Turchia: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

15.00 Boxe, Europei: quinta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube European Boxing Confederation

18.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Turchia – Diretta streaming su Curling Channel

18.00 Calcio, Youth League: Olympiacos-Milan (finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

18.25 Nuoto paralimpico, Europei: seconda giornata, finali – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Roma-Bologna – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Inter – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Siviglia-Maiorca – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 22 aprile

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Riccardo Magrini. Conduce: Francesca Cazzaniga.

19:05 Motors2u con Matteo Pittaccio (giornalista di Sky Sport). Conducono: Alessandro Passanti e Michele Cassano.

20:20 Sail2u con Angelo Glisoni: General Manager Three 60* fornitore American Magic. Conduce: Stefano Vegliani.

21:00 Sport&Go2u con Jvan Sica (giornalista Il Fatto Quotidiano) e Alessandro Passanti (giornalista OA Sport). Conducono: Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo.