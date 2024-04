LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA: partita da vincere per sperare nei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

L’Italia è una delle outsider in questo torneo iridato, dopo aver mancato l’accesso alla fase a eliminazione direttamente nell’ultima edizione. Stefania Constantini si presenta da Campionessa Olimpica e al suo fianco ha il terzo compagno differente negli ultimi due anni: dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi insieme ad Amos Mosaner e aver partecipato agli ultimi Mondiali con Sebastiano Arman, la veneta gareggia in coppia con la novità Francesco De Zanna, già capace di distinguersi a livello juniores e riserva del quartetto maschile che ha recentemente conquistato la medaglia di bronzo iridata.

L’Italia è inserita nel gruppo A con Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svizzera, Turchia. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, USA. Nelle prime tre gare l’Italia ha ottenuto due vittorie: 5-2 con la Spagna e 10-6 con la Francia e una sconfitta, 4-8 contro la Svizzera

Il Giappone arriva dalla medaglia d’argento iridata ma ha cambiato squadra: Chiaki Matsumura e Yasumasa Tanida sono stati sostituiti da Miyu Ueno e Tsuyoshi Yamaguchi che finora hanno battuto 6-5 la Norvegia e 8-3 la Danimarca e hanno perso 4-7 con l’Estonia. Rimpiazzi anche in seno alla Norvegia di bronzo: fuori Martine Roenning e Mathias Braenden, dentro Kristin Skaslien e Magnnus Nedregotten. Attenzione al Canada di Kadriana Lott e Colton Lott, alla Danimarca di Jasmin Lander ed Henrik Holtermann, alla Scozia di Sophie Jackson e Duncan McFadzean, alla Svezia di Isabella Wranaa e Rasmus Wranaa e anche alla Svizzera di Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller.

A Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00.