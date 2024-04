MotoGP, GP Spagna 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 aprile a Jerez

Dopo aver salutato il Texas e il Gran Premio delle Americhe, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Motomondiale. Nel corso del weekend in arrivo (26-28 aprile), infatti, sarà di scena l’attesissimo Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2024.

Si gareggerà, come sempre, sul tracciato di Jerez de la Frontera, con il primo round della lunga campagna europea. La pista iberica inizierà a darci un quadro più chiaro della situazione nelle tre classi. Arriviamo al GP di Spagna con Jorge Martin in fuga nella classifica generale della classe regina con 80 punti e +21 su Enea Bastianini, +24 su Maverick Vinales e +26 su Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia è quinto a 30 punti di distacco.

In Moto2 al comando della classifica troviamo Sergio Garcia con 51 punti contro i 49 di Joe Roberts ed i 38 del duo composto da Alonso Lopez e Aron Canet. Nella classe più leggera, infine, comanda la situazione Daniel Holgado con 65 punti e +2 su David Alonso, quindi terzo Joel Kelson con un eloquente -37.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP di Spagna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni sessione, quindi su Sky Sport 1 (201) che proporrà le fasi clou del weekend iberico. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse in diretta le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare saranno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 26 aprile

Ore 09.00-09.35 Prove libere Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Prove libere 1 Moto3

Ore 14.05-14.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 15.00-16.00 Prove libere MotoGP

Sabato 27 aprile

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 28 aprile

Ore 09.40-09.50 Warm-Up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.15 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP