Golf, la pioggia rimanda l’epilogo dell’RBC Heritage. Scheffler ad un passo dal successo

I golfisti del PGA Tour dovranno attendere per congedarsi dal main event settimanale. Se il Corales Puntacana Championship è terminato, come di consueto, con il round domenicale, l’RBC Heritage (montepremi 20 milioni di dollari) chiuderà il suo corso nel pomeriggio del lunedì. La pioggia infatti si è resa protagonista del finale del quarto e decisivo round, quando però i giochi per la vittoria sembravano ormai fatti.

Scottie Scheffler infatti ha arrotondato il suo margine dando una forte spallata agli avversari. Il fresco vincitore dell’Augusta Masters comanda la leaderboard con lo score di -2o e dovrà completare le ultime tre buche della sua settimana. L’americano vanta ben 5 lunghezze di margine sui connazionali Wyndham Clark, Patrick Cantlay e Sahith Theegala. Quest’ultimo è stato fermato dopo aver chiuso la buca 15 ed è l’unico che può provare il difficile colpaccio, avendo però bisogno dell’aiuto di un finora perfetto Scheffler.

Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Island (California, Stati Uniti) in sesta piazza con -14 troviamo gli statunitensi Justin Thomas e Patrick Rodgers (16), e lo svedese Ludvig Aberg (17). -13 e top ten chiusa infine al nono posto dall’americano Collin Morikawa (15) e dall’austriaco Sepp Straka (14). Gran rimonta per i padroni di casa Tony Finau e Brian Harman, che chiudono in 12esima posizione con lo score di -11 dopo aver chiuso il quarto round rispettivamente con -6 e -7.

Nel pomeriggio italiano spazio dunque al completamento dell’ultima e decisiva tornata. Dovrebbe essere una formalità per Scheffler, con il trentasettenne di Ridgewood a caccia della tredicesima vittoria da professionista e della quarta di un finora già straordinario 2024 dopo Arnold Palmer Invitational, The Players Championship ed Augusta Masters.