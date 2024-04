Sport in tv oggi (giovedì 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 4 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di curling maschile con il doppio impegno dell’Italia (contro Nuova Zelanda e Svizzera). Entrano nel vivo i vari tornei di tennis della settimana, da non perdere la tappa del Giro dei Paesi Baschi per gli appassionati di ciclismo.

Spazio anche all’Eurolega di basket, agli Europei di trampolino elastico, all’avvio dei tornei di golf del fine settimana, alla Coppa del Mondo di sollevamento pesi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 4 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 4 aprile

09.00 CURLING (Mondiali) – Quindicesima giornata: Olanda-Scozia, USA-Svezia, Nuova Zelanda-Italia, Canada-Norvegia (diretta streaming su The Curling Channel)

10.00 VELA – Trofeo Princesa Sofia, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SOLLEVAMENTO PESI (Coppa del Mondo) – 67 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House)

12.05 CICLISMO – Circuit des Ardennes, prima tappa: Juniville-Asfeld (non è prevista diretta tv/streaming)

12.35 CICLISMO – Region Pays de la Loire Tour, terza tappa: Segré-en-Anjou-Bleu – Chateau-Gontier (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Europei) – Qualificazioni singolo seniores (diretta streaming su gymtv.online)

13.00 TENNIS – ATP 250 Estoril, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30 e diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Borges (secondo match dalle ore 13.00)

13.00 TENNIS – ATP 250 Marrakech, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30 e diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.30 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, quarta tappa: Etxarri Aranatz-Legutio (diretta tv su Eurosport 1 e RaiSportHD dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 SOLLEVAMENTO PESI (Coppa del Mondo) – 73 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House)

14.00 CURLING (Mondiali) – Sedicesima giornata: Svizzera-Italia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel)

14.00 CURLING (Mondiali) – Sedicesima giornata: Corea del Sud-Giappone, Norvegia-Repubblica Ceca, Germania-USA (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Texas Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 GOLF FEMMINILE – Augusta National, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 19.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 19.30)

17.00 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali femminili) – Cina-Giappone (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Volendam-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CURLING (Mondiali) – Diciassettesima giornata: Svezia-Canada, Scozia-Svizzera, Olanda-Repubblica Ceca, Nuova Zelanda-Corea del Sud (diretta streaming su The Curling Channel)

19.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Zalgiris Kaunas (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

19.00 TENNIS – ATP 250 Houston, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30 e diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.00 TENNIS – WTA 250 Bogotà, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.30 e diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Valencia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Coppa Italia Primavera, Finale) – Fiorentina-Torino (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Sheffield United (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Partizan Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Maccabi Tel Aviv (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 TRAMPOLINO ELASTICO (Europei) – Finale a squadre seniores (diretta streaming su gymtv.online)

20.45 BASKET (Eurolega) – Valencia-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali femminili) – Danimarca-Germania (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Eagles (diretta streaming su Mola Tv)

21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 SURF (World League Championship Tour) – Bells Beach (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

23.00 TENNIS – WTA 500 Charleston, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Zaynab Dosso: bronzo 60 metri Mondiali indoor Glasgow. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Sara Curtis: primatista italiana nei 50 metri stile libero. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Gianni Mascagna: allenatore dei campioni d’Italia Benzi-Bonifazi. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv