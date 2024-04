Scacchi: inizia il Torneo dei Candidati 2024. Caruana e Nakamura favoriti, prima volta di uomini e donne nella stessa sede

Comincia questa sera, e durerà fino al 21 aprile con possibili spareggi il 22, il Torneo dei Candidati 2024 a Toronto, in Canada. Si decide chi darà la caccia alla sfida al detentore del titolo di Campione del Mondo in carica. Anzi, ai: questo perché per la prima volta uomini e donne giocano i Candidati nella stessa sede (se non altro perché, tra un format e l’altro, se ne sono giocati solo tre in precedenza). Per cui la corsa sarà doppia, a partire dalle 20:30 italiane di oggi: da una parte la strada che porta a Ding Liren, dall’altra quella che arriva a Ju Wenjun.

Questi i partecipanti del torneo più famoso: Ian Nepomniachtchi (Russia sotto bandiera FIDE, sfidante al titolo mondiale 2023), Praggnanandhaa Rameshbabu (India, noto anche semplicemente come R Praggnanandhaa), Fabiano Caruana (USA), Nijat Abasov (Azerbaigian) (secondo, terzo e quarto della World Cup 2023; Magnus Carlsen, vincitore, ha rinunciato a partecipare), Vidit Gujrathi (India), Hikaru Nakamura (USA) (primo e secondo del Grand Swiss 2023), Gukesh Dommaraju (più noto come D Gukesh o Gukesh D, secondo del FIDE Circuit 2023; il primo, Caruana, era già qualificato), Alireza Firouzja (Francia, via rating a gennaio 2024).

In campo femminile, invece, partecipano Lei Tingjie (Cina, sfidante al titolo mondiale 2023), Kateryna Lagno, Alexandra Goryachkina (Russia sotto bandiera FIDE in entrambi i casi, prime due del Grand Prix 2022-2023), Nurgyul Salimova (Bulgaria) e Anna Muzychuk (Ucraina) (seconda e terza della World Cup 2023, Goryachkina, prima, era già con altra via di qualificazione), Vaishali Rameshbabu (India, più nota come R Vaishali), Tan Zhongyi (Cina) (prima e terza del Grand Swiss 2023; Anna Muzychuk, seconda, era già qualificata), Humpy Koneru (India, via rating a gennaio 2024).

Il format, come si è accennato, è in superficie lo stesso per i due eventi: 14 partite con possibili spareggi qualora fossero necessari. Nel caso, verrebbero giocate prima due partite rapid (15 minuti + 10 secondi a mossa), poi due blitz (3 minuti + 2 secondi). Attenzione, però: ci sono modalità diverse a seconda del tipo di fine a pari merito. Con due giocatori si segue il normale spareggio. Con uno spareggio da tre a sei giocatori, si andrebbe con un round robin singolo a 15’+10″, e se la situazione ancora persiste con un altro a 3’+2″. Se sono coinvolti 7 o 8 giocatori, allora il primo girone di spareggio si disputa non più a 15’+10″, ma a 10’+5″, fermo restando il resto.

Si è fatto un gran parlare del fatto che ci sono controlli di tempo diversi tra uomini e donne: da regolamento, infatti, il torneo con presenza maschile vedrà i giocatori avere un tempo di riflessione di 120 minuti per le prime 40 mosse, poi 30 minuti per il resto della partita con incremento di 30 secondi a partire dalla 41a. Per le donne, invece, 90 minuti per le prime 40 con incremento di 30 secondi a partire dalla prima, poi 30 minuti per finire. Secondo il CEO della FIDE, Emil Sutovsky, questo tema è stato discusso con l’approvazione delle dirette interessate. Resta fermo il divieto di patta d’accordo prima della 40a mossa su tutta la linea.

L’avvicinamento al torneo è stato caratterizzato da una situazione quantomeno particolare: si sono verificate difficoltà nella concessione di alcuni visti per entrare in Canada. Quattro Paesi erano coinvolti, ma solo di due, India e Russia, si sa con certezza: il secondo caso ha ovvie ragioni, il primo nasce dai problemi sorti dopo che, nello scorso settembre, dal Canada sono partite accuse contro le autorità di New Delhi di avere responsabilità nell’omicidio di un attivista sikh nella zona di Vancouver. Si è verificata una reciproca espulsione di diplomatici, ma da allora le tensioni si sono pian piano allentate e sembrerebbe esserci un ritorno, se non alla normalità, quantomeno a della cordialità.

La minaccia, neanche troppo velata dagli ambienti della Federazione internazionale (e posta in termini di, va detto, scarsa simpatia), era quella di spostare l’evento in Spagna, che aveva già avuto a che fare con l’evento degli uomini nel 2022 a Madrid. In ogni caso, nel breve volgere di pochi giorni la storia si è risolta con l’integrale rilascio dei documenti necessari.

Venendo al lato puramente scacchistico, ad oggi tutti i pronostici sull’evento a coinvolgimento maschile puntano verso l’accoppiata USA Fabiano Caruana-Hikaru Nakamura. E non è un caso: il trentunenne nativo di Miami nel 2023 ha messo insieme una performance complessiva migliore rispetto a tutto l’arco dei big scacchistici, mentre il trentaseienne che vive negli States da quando la famiglia vi si trasferì quando aveva due anni è ai massimi picchi nella propria carriera. Del resto, l’uno è tornato sopra quota 2800 ELO, l’altro vi si aggira. Rimane da capire il ruolo di Firouzja, che però sarà senz’altro avvantaggiato dalle minori pressioni rispetto a Madrid. Tanta è anche la curiosità per l’onda indiana Praggnanandhaa-Gukesh-Vidit, con il primo che, per condizione e momento, sembra destinato a far meglio degli altri due. Restano due domande, legate al mai prevedibile rendimento di Ian Nepomniachtchi, ai secondi Candidati da ex sfidante iridato (una circostanza che, con chiunque, non potrà più verificarsi dal prossimo ciclo mondiale perché la FIDE ha deciso di abolirla), e a quanto potrà realmente fare l’azero Nijat Abasov, che non è nemmeno nei primi 100 del mondo nella lista rating FIDE di aprile (per intenderci, è appena davanti a Daniele Vocaturo: l’uno è 114°, l’italiano è 117° ad oggi). A proposito di Vocaturo, va ricordato che il numero 1 d’Italia fa parte del gruppo dei secondi di Vidit: si tratta di quei forti giocatori che sono d’aiuto ai big nella preparazione di questi eventi di rilevanza incomparabile.

In campo femminile, invece, non è facile stabilire dei reali valori del pronostico in virtù del fatto che non ci si può basare su un’ampia attività delle giocatrici in questo 2024. Del resto, tra le otto si registrano, complessivamente, appena tre tornei disputati. Con questo stato delle cose, sembrerebbero Lei Tingjie e Goryachkina ad avere le maggiori possibilità, ma ci sono tanti fattori da considerare. Tra questi, il fatto che Anna Muzychuk è la più seria candidata a “disturbare” le due citate. E sempre in quota onda indiana c’è un autentico passaggio generazionale tra Humpy Koneru e Vaishali Rameshbabu, che altri non è che la sorella di Praggnanandhaa. Questo genera un altro primato, perché fratelli nella reciproca corsa stretta per il titolo mondiale nelle due differenti categorie non s’erano mai visti. Il ruolo di potenziale sorpresa può appartenere a Nurgyul Salimova, anche perché la bulgara, in evidente crescita, nel 2024 ha avuto effettivamente qualche buon risultato. Resta da vedere se basterà.

CALENDARIO MASCHILE

1° turno (4 aprile)

Caruana – Nakamura

Abasov – Nepomniachtchi

Firouzja – R Praggnanandhaa

Gukesh – Vidit

2° turno (5 aprile)

Nakamura – Vidit

R Praggnanandhaa – Gukesh D

Nepomniachtchi – Firouzja

Caruana – Abasov

3° turno (6 aprile)

Abasov – Nakamura

Firouzja – Caruana

Gukesh – Nepomniachtchi

Vidit – R Praggnanandhaa

4° turno (7 aprile)

Nakamura – R Praggnanandhaa

Nepomniachtchi – Vidit

Caruana – Gukesh D

Abasov – Firouzja

5° turno (9 aprile)

Firouzja – Nakamura

Gukesh – Abasov

Vidit – Caruana

R Praggnanandhaa – Nepomniachtchi

6° turno (10 aprile)

Gukesh – Nakamura

Vidit – Firouzja

R Praggnanandhaa – Abasov

Nepomniachtchi – Caruana

7° turno (11 aprile)

Nakamura – Nepomniachtchi

Caruana – R Praggnanandhaa

Abasov – Vidit

Firouzja – Gukesh D

8° turno (13 aprile)

Nakamura – Caruana

Nepomniachtchi – Abasov

R Praggnanandhaa – Firouzja

Vidit – Gukesh D

9° turno (14 aprile)

Vidit – Nakamura

Gukesh – R Praggnanandhaa

Firouzja – Nepomniachtchi

Abasov – Caruana

10° turno (15 aprile)

Nakamura – Abasov

Caruana – Firouzja

Nepomniachtchi – Gukesh D

R Praggnanandhaa – Vidit

11° turno (17 aprile)

R Praggnanandhaa – Nakamura

Vidit – Nepomniachtchi

Gukesh – Caruana

Firouzja – Abasov

12° turno (18 aprile)

Nakamura – Firouzja

Abasov – Gukesh D

Caruana – Vidit

Nepomniachtchi – R Praggnanandhaa

13° turno (20 aprile)

Nepomniachtchi – Nakamura

R Praggnanandhaa – Caruana

Vidit – Abasov

Gukesh – Firouzja

14° turno (21 aprile)

Nakamura – Gukesh D

Firouzja – Vidit

Abasov – R Praggnanandhaa

Caruana – Nepomniachtchi

CALENDARIO FEMMINILE

1° turno (4 aprile)

Goryachkina – Lagno

Anna Muzychuk – Salimova

Lei Tingjie – Tan Zhongyi

R Vaishali – Koneru

2° turno (5 aprile)

Lagno – Koneru

Tan Zhongyi – R Vaishali

Salimova – Lei Tingjie

Goryachkina – Anna Muzychuk

3° turno (6 aprile)

Anna Muzychuk – Lagno

Lei Tingjie – Goryachkina

R Vaishali – Salimova

Koneru – Tan Zhongyi

4° turno (7 aprile)

Lagno – Tan Zhongyi

Salimova – Koneru

Goryachkina – R Vaishali

Anna Muzychuk – Lei Tingjie

5° turno (9 aprile)

Lei Tingjie – Lagno

R Vaishali – Anna Muzychuk

Koneru – Goryachkina

Tan Zhongyi – Salimova

6° turno (10 aprile)

R Vaishali – Lagno

Koneru – Lei Tingjie

Tan Zhongyi – Anna Muzychuk

Salimova – Goryachkina

7° turno (11 aprile)

Lagno – Salimova

Goryachkina – Tan Zhongyi

Anna Muzychuk – Koneru

Lei Tingjie – R Vaishali

8° turno (13 aprile)

Lagno – Goryachkina

Salimova – Anna Muzychuk

Tan Zhongyi – Lei Tingjie

Koneru – R Vaishali

9° turno (14 aprile)

Koneru – Lagno

R Vaishali – Tan Zhongyi

Lei Tingjie – Salimova

Anna Muzychuk – Goryachkina

10° turno (15 aprile)

Lagno – Anna Muzychuk

Goryachkina – Lei Tingjie

Salimova – R Vaishali

Tan Zhongyi – Koneru

11° turno (17 aprile)

Tan Zhongyi – Lagno

Koneru – Salimova

R Vaishali – Goryachkina

Lei Tingjie – Anna Muzychuk

12° turno (18 aprile)

Lagno – Lei Tingjie

Anna Muzychuk – R Vaishali

Goryachkina – Koneru

Salimova – Tan Zhongyi

13° turno (20 aprile)

Salimova – Lagno

Tan Zhongyi – Goryachkina

Koneru – Anna Muzychuk

R Vaishali – Lei Tingjie

14° turno (21 aprile)

Lagno – R Vaishali

Lei Tingjie – Koneru

Anna Muzychuk – Tan Zhongyi

Goryachkina – Salimova