Sollevamento pesi, Nino Pizzolato vola ufficialmente a Parigi 2024! L’azzurro 4° alla World Cup di Phuket

Era nell’aria. Ma adesso è arrivata l’ufficialità. In quel di Phuket Nino Pizzolato ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -89 kg, centrando la quarta posizione in occasione dell’ultima competizione di qualifica olimpica di sollevamento pesi, la World Cup 2024, confermando la misura totale di 380 kg già trovata in quel di Doha.

In una prova contrassegnata, visto il contesto, da tanti fuori gara, il pesista azzurro ha centrato solo due alzate valide per segmento. Nello strappo, dopo un inizio positivo caratterizzato dal buon lift da 170 kg, il siciliano ha provato infatti a tirare su, senza successo, prima 175 kg e, successivamente, 176 kg.

Nello slancio l’atleta ha provato subito 210 kg, peso alzato in occasione della seconda chance con cui ha ottenuto il terzo posto di specialità. Arrivato all’ultima possibilità la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 ha poi puntato sui 215 kg, fallendo però il suo tentativo, attestandosi così a quota 380 kg.

La gara è stata vinta dal bulgaro Karlos May Nasar, autore di un totale di 396 kg, misura composta dai 181 kg dello strappo (sollevati dopo un percorso netto) e dei 215 kg dello slancio. Secondo posto invece per il colombiano Yeison Lopez Lopez, il quale ha raggiunto 392 (182 kg+210 kg) piazzandosi davanti al cinese Dayin Li, terzo con 383 kg (173 kg+210 kg).