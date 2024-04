Sollevamento pesi, Miserendino si ritira per infortunio nei -71 kg alla World Cup di Phuket e dice addio a Parigi 2024

Brutte notizie in chiave azzurra al termine dell’ottava giornata di gara della World Cup di sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi era il turno di Giulia Miserendino, a completamente della spedizione tricolore in Asia, con l’obiettivo di piazzare il colpaccio in extremis e regalarsi ancora una chance di pass a cinque cerchi.

Purtroppo però il sogno olimpico della giovane siciliana è sfumato definitivamente (a meno di clamorosi colpi di scena con le varie riallocazioni), in seguito al ritiro odierno nel gruppo A della categoria -71 kg dopo due nulli di strappo a 103 kg. La vice-campionessa europea del 2023 ci ha provato, ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca per il riacutizzarsi dell’infortunio che l’aveva tenuta ai box anche nelle ultime competizioni.

Miserendino, prima della World Cup thailandese, era 14ma nella ranking list olimpica con i 233 kg sollevati a Bogotà, tuttavia ben tre atlete hanno operato il sorpasso nei suoi confronti (tra gruppo B e gruppo A) facendola scivolare virtualmente in 17ma posizione, troppo distante dalla top10 che valeva la qualificazione diretta per Parigi 2024.

Da segnalare infine la sorprendente vittoria della talentuosa statunitense classe 2003 Olivia Reeves con 268 kg di totale (118+150), davanti alla cinese detentrice del record mondiale Guifang Liao (264 kg). L’americana rafforza dunque la sua candidatura per la medaglia d’oro in vista delle Olimpiadi nei -71 kg, in attesa di capire le scelte della Cina.