Lotta, Preolimpico Europeo Baku 2024: assegnati i 12 pass nello stile libero. Tutti i qualificati, Chamizo beffato

La terza e ultima giornata del Preolimpico Europeo di lotta è andata ufficialmente in archivio a Baku (in Azerbaigian) con l’assegnazione di 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso dello stile libero maschile. Purtroppo l’Italia è rimasta anche oggi a bocca asciutta e resta quindi ferma al palo (nessun qualificato anche nella greco-romana e nel settore femminile) in attesa del Preolimpico globale di Istanbul a maggio.

Gli azzurri impegnati nel day-3 hanno mancato la penultima chance per volare ai Giochi Olimpici, con grandi rimpianti in particolare per l’epilogo della semifinale persa da Frank Chamizo nei 74 kg contro il padrone di casa Turan Bayramov. Abraham Conyedo è uscito di scena ai quarti di finale nei 125 kg, mentre sono stati sconfitti al debutto Simone Piroddu (57 kg), Aron Caneva (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg).

PASS OLIMPICI LOTTA STILE LIBERO MASCHILE

57 kg

AZERBAIGIAN (Aliabbas Rzazade)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Aryan Tsiutryn)

65 kg

GEORGIA (Goderdzi Dzebisashvili)

AZERBAIGIAN (Haji Aliyev)

74 kg

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Magomedkhabib Kadimagomedov)

AZERBAIGIAN (Turan Bayramov)

86 kg

AZERBAIGIAN (Osman Nurmagomedov)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Artur Naifonov)

97 kg

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Alikhan Zhabrailov)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Aliaksandr Hushtyn)

125 kg

AZERBAIGIAN (Giorgi Meshvildishvili)

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (Dzianis Khramiankou)