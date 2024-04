Softball, Serie A1 2024: pari Caronno-Forlì nella rivincita della finale scudetto

Sesta giornata (quasi) in archivio per la Serie A1 in tema di softball. Il campionato italiano vibra eccome, e lo fa anche attraverso il rematch dell’ultima sfida valsa lo scudetto. Andiamo a scoprire i risultati nel dettaglio.

Saronno s’impone due volte contro le Thunders di Castelfranco Veneto. C’è partita solo all’inizio di gara-1, prima che nel terzo e quarto inning Rotondo, Brugnoli, Marrone, Rotondo e Lozada mettano insieme quattro singoli e un triplo decisivi per il definitivo 8-3. Dominio apparente in gara-2: fino alla quinta ripresa il punteggio è di 1-0 per l’Inox Team, che però se ne va in grande stile quando esce dalla pedana Melendez per le Thunders. Risultato: 7-0.

Doppio successo anche per Bollate contro Collecchio. Per quel che riguarda gara-1, è il secondo inning (da cinque punti dell’MKF) a indirizzare il match. Merito soprattutto del grande slam di Eguchi, che rende inutile anche il tentativo di ritorno di Collecchio con Marsteller, Colonna e Bassi (due doppi e un singolo per 4 punti complessivi). Finisce 8-4 con Princic e Polini protagoniste. Molto più netta gara-2, con Alice Nicolini che non fa sconti (one hitter da 7 strikeout): 10-0 con manifesta alla quinta.

Nella rivincita della finale scudetto scorsa è Caronno a prendersi gara-1 su Forlì. Tutto dopo che le Rheavendors avevano messo insieme un primo punto su errore difensivo sfruttato da Sheldon e altri quattro grazie al grande slam di Edwards contro Cacciamani. Dopo il singolo-punto di Gasparotto, è proprio Cacciamani a farsi perdonare punendo un errore difensivo: dopo tre inning è 5-2. Onofri piazza il doppio da due punti del 5-4 nella sesta ripresa, ma il risultato non cambia più. Gara-2 finisce invece 3-0 per Forlì con Cacciamani che “vendica” gara-1: subito singolo-punto, poi solo homer e nel quinto arriva anche la rimbalzante di Laghi che manda a segno Giacometti. Caronno, all’ultimo, ne ha due prossime a segnare, ma non arrivano punti.