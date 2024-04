Softball, Bollate supera Forlì nel sabato della Serie A1. Una vittoria e una sconfitta per Saronno

Subito fuochi d’artificio nella seconda giornata di regular season valida per la Serie A1 2024 di softball. Nella doppia sfida di cartello infatti Bollate ha sconfitto le Campionesse d’Italia di Forlì, balzando così in testa alla classifica.

In gara-1 la compagine lombarda si è imposta con il risultato di 3-1, marcando i primi due punti nel primo inning prima con un ground out di Cecchetti e il timbro di Eguchi e, successivamente, con un lancio pazzo di Longhi. Nella quinta ripresa Bollate cala poi il tris, segnando con un singolo sulla sinistra di Longhi che consente a Princic di aumentare di un’unità. Si rivelerà dunque inutile l’unico sigillo di Forlì, arrivato al sesto inning.

Quasi da fotocopia gara-2, dove le padrone di casa passano subito in vantaggio nel turno inaugurale siglando un +2, mettendo a referto poi tre punti nel quinto turno, subendo poi al sesto il tris delle ospiti.

Sabato altalenante poi per Saronno, squadra che ha sconfitto in gara-1 Pianoro per 3-2 per poi perdere gara-2 per 1-0. Doppia vittoria infine per Macerata, uscita vincitrice dalla sfida con Old Parma per 8-0 e per 9-8. La Serie A di softball tornerà domani, domenica 7 aprile.

CLASSIFICA SERIE A SOFTBALL