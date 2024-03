Softball: la prima giornata di Serie A1 2024 comincia con la vittoria delle big

Va in archivio la prima giornata della Serie A1 2024 di softball. Un esordio come sempre molto divertente, che ha già dato delle prime indicazioni in ottica classifica, complice la vittoria di tutte le squadre più rinomate.

Partiamo dalle certezze, con la doppia vittoria delle Campionesse d’Italia di Forlì, squadra che ha regolato l’Old Parma prima per 0:10 e, successivamente, per 0-8. Decisamente più combattuta la sfida tra Collecchio e Caronno, terminata con la vittoria di misura delle Rheavendors: in gara-1 infatti le finalista delle scorse Italian Softball Series si sono imposte per 2-3, mentre gara-2 è stata sospesa per il maltempo quando il risultato era fermo sullo 0-1 durante la parte bassa del secondo inning.

Trionfo in scioltezza poi per Bollate, squadra che ha arginato senza patemi le Thunders dettando legge per 1-4 e per 3-18. Da segnalare poi il successo di Saronno con Macerata, con i due incontri terminati per 6-2 e 9-0.

La Serie A1 di softball tornerà sabato 6 aprile. Di seguito la classifica aggiornata:

SOFTBALL, SERIE A1: LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA