Grave incidente per il presidente FIP Gianni Petrucci: in macchina c’era anche la moglie

Secondo quanto riferito dall’ANSA, oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale il presidente della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci: in auto assieme alla moglie, il numero 1 del basket italiano sarebbe uscito fuori strada, finendo poi in un dirupo.

Con la propria vettura Petrucci si trovava a Valmontone, vicino Roma, e, stando a quanto ricostruito dai Carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone, in zona Colle Pereto, mentre affrontava una curva, l’ex presidente del CONI sarebbe uscito fuori strada, per poi finire in un dirupo di circa 7-8 metri.

Con l’elisoccorso Petrucci è stato portato al nosocomio San Camillo, mentre la consorte si trova al Policlinico Tor Vergata, ma, stando alle prime informazioni, fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Si attendono ulteriori notizie nelle prossime ore.