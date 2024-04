Perché Sinner è n.3 del mondo a Montecarlo: il sorpasso di Alcaraz e cosa deve fare per tornare davanti

Nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo oggi ci sarà l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, il quale dopo aver usufruito di un bye al primo turno, entrerà in gioco direttamente ai sedicesimi contro lo statunitense Sebastian Korda.

L’azzurro, che nel ranking ATP ufficiale ha sorpassato l’iberico Carlos Alcaraz di 65 punti, 8710 contro 8645, ne scarterà la settimana prossima 360 (semifinali 2023), mentre lo spagnolo non ne perderà (saltò anche la scorsa edizione). Alcaraz, dunque, nonostante il forfait a Montecarlo, mantiene 295 punti di vantaggio sull’italiano.

Jannik Sinner, dunque, resterà numero 2 del mondo dopo Montecarlo se andrà nuovamente in semifinale come accaduto lo scorso anno: il nuovo sistema di attribuzione dei punti nel prevede 400 per il penultimo atto, mentre saranno 200 in caso di approdo ai quarti (e quindi questi sarebbero insufficienti per operare il sorpasso).

RANKING ATP LIVE AL 9 APRILE

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9735 (+10, ha già disputato i sedicesimi)

2 Carlos Alcaraz 8645 (0)

3 Jannik Sinner 8350 (-360)

4 Daniil Medvedev 6985 (-180)

JANNIK SINNER RESTA NUMERO 2 SE…