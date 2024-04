Sinner/Sonego-Gille/Vliegen oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: dove vederla, programma, streaming

Oggi ci sarà l’esordio nel tabellone di doppio dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: la coppia italiana ha ricevuto una wild card per il torneo del Principato di Monaco, che si gioca sulla terra battuta outdoor.

Sinner e Sonego scenderanno in campo nel quarto match dalle ore 11.00 sul Court 2, ed affronteranno il duo belga composto da Sander Gille e Joran Vliegen: in caso di successo, agli ottavi ci saranno i numeri 2 del seeding, il croato Ivan Dodig e lo statunitense Austin Krajicek.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2024

Lunedì 8 aprile – Court 2

Dalle ore 11.00

Alexei Popyrin (Australia) – Corentin Moutet (Francia, Q)

A seguire

Hugo Nys / Jan Zielinski (Monaco / Polonia) – Wesley Koolhof / Nikola Mektic (Paesi Bassi / Croazia, 7)

A seguire

Roman Safiullin (Russia) – Jaume Munar (Spagna, Q)

A seguire

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego (Italia, WC) – Sander Gille / Joran Vliegen (Belgio)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: la seconda giornata dell’ATP di Montecarlo 2024 sarà trasmessa da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: la seconda giornata dell’ATP di Montecarlo 2024 sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta live testuale: per il match di doppio di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sarà assicurata da OA Sport.