Sinner-Sonego, definito l’orario: programma ATP Madrid 2024, chi gioca prima, tv, streaming

Domani, sabato 27 aprile (non prima delle 12.30), Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno nell’atteso secondo turno del Masters1000 di Madrid. L’altoatesino farà il proprio esordio da n.1 del seeding, affrontando l’amico di Coppa Davis nel quinto incrocio tra loro nel massimo circuito. In palio c’è l’accesso al terzo round del prestigioso torneo spagnolo.

Nello storico guida Jannik con un netto 4-0, ma si tratta del primo incrocio sulla terra rossa. Questo elemento andrà considerato in quanto per il 22enne pusterese il mattone tritato è un ostacolo da superare. Come ammesso dallo stesso Sinner in avvicinamento all’evento madrileno, la condizione di forma non è ideale, per via di una preparazione fatta in palestra e a lungo termine.

Sono quindi molte le incognite per questo incontro, tenuto conto della buona prova di Sonego nel primo turno contro il francese Richard Gasquet. Forse, questa è la situazione migliore nella quale il piemontese può creare difficoltà al suo più titolato avversario. Vedremo se poi il campo darà seguito a quest’idea, o se Sinner otterà la quinta vittoria in altrettanti scontri diretti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Sonego, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) o su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

SINNER-SONEGO ATP MADRID 2024

Sabato 27 aprile

MANOLO SANTANA STADIUM – Inizio ore 11:00

I. Swiatek (1) vs S. Cirstea (27)

J. Sinner (1) vs L. Sonego

Non prima delle 16.00

A. de Minaur (10) vs R. Nadal (PR)

Non prima delle 20.00

C. Gauff (3) vs D. Yastremska (31)

M. Kecmanovic vs C. Ruud (3)

PROGRAMMA SINNER-SONEGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) dalle 11.00 alle 18.00 per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.